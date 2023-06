ANSA/Chiusa Altaroma ecco Cna Federmoda con una fashion week

(di Patrizia Vacalebri) (ANSA) - ROMA, 28 GIU - Chiusa Altaroma, le sfilate estive nella capitale al momento le organizza CNA Federmoda, che propone RMI - Ricerca Moda Innovazione, dal 3 al 7 luglio, una settimana ricca di workshop e appuntamenti con stilisti ed esperti del settore, che culminerà giovedì 6 luglio allo Stadio Domiziano (Piazza Navona), con la sfilata dei finalisti del XXXIII Concorso Nazionale Professione Moda Giovani Stilisti, la designazione dei vincitori e l'attribuzione dei premi. "Il Concorso parte integrante della più ampia piattaforma di RMI - Ricerca Moda Innovazione - attraverso la quale la nostra associazione ha costruito un'ampia rete di collaborazioni, tra le quali quelle con TheOneMilano, Maredamare, Milano Jewelry Week, il Cluster Minit, Centergross, Lectra e la Mozambique Fashion Week - ha evidenziato Marco Landi, presidente nazionale CNA Federmoda - rappresenta un lavoro costante, teso a mettere a sistema le infinità di esperienze che caratterizzano il settore, nell'ottica di portare benefici a tutti gli anelli della filiera". "Confermiamo il nostro impegno a supporto del settore, guardando al futuro dello stesso sia in ottica di prospettive occupazionali che di sostegno alla filiera nel suo complesso - ha aggiunto Antonio Franceschini, responsabile cazionale CNA Federmoda - e lo facciamo investendo ancora una volta sui giovani e nello scouting internazionale per rappresentare alle nostre imprese l'evoluzione che il settore sta avendo in Paesi molto lontani dal nostro e spesso non adeguatamente considerati". Il programma di workshop rivolto ai giovani parte lunedì 3 luglio alle ore 16 con "Il linguaggio dello show" tenuto dallo scenografo e regista Alex Leardini. Nelle giornate a seguire sarà la volta di Alan Capra South Europe presales manager di Lectra che interverrà su "Nuova identità di prodotto e le tecnologie innovative", e di Elena Rizzo di TheOneMilano sul tema "Pelliccia oggi: una scelta responsabile". Seguirà Roberto Corbelli, direttore artistico e ricercatore di tendenze con "Ready made - la nuova normalità", poi "Come si compone una collezione" a cura del designer Giovanni Cavagna, e ancora "Crazy time" di Beppe Pisani. "Per un nuovo approccio all'economia circolare" sarà invece il titolo del workshop di Caterina Mazzei, "Comunicare il made in Italy" il tema a cui si dedicherà Alessandro Nardone.

Altaroma, società consortile di cui facevano parte al 60% la Camera di Commercio di Roma, a cui si doveva anche la sua paternità, il Comune capitolino con Risorse per Roma, la Regione Lazio, in fasi alterne la Provincia di Roma, e il sostegno costante di ICE, è stata l'istituzione che per due decenni ha organizzato le sfilate nella capitale ogni sei mesi, a gennaio e a luglio, diventando anche grazie al suo talent Who's on next?, realizzato in collaborazione con Vogue Italia, il trampolino di lancio dei nuovi talenti della moda. La sua messa in liquidazione è avvenuta lo scorso gennaio e subito la promessa da parte del Campidoglio dell'istituzione di una fondazione al suo posto. "Uno strumento più agile che consentirà l'ingresso di soci finanziatori privati per la moda a Roma" si era detto durante l'ultima edizione di Altaroma, la 42/a della società nata nel 2002 dalle ceneri dell'Agenzia per la Moda. Ma della fondazione ancora non si vede l'ombra. Resta così un vuoto per le sfilate, di cui risentono soprattutto i giovani designer che partecipavano alle manifestazioni di Altaroma per farsi notare e per prendere i primi contatti con il mondo del lavoro. Per non parlare dell'indotto e delle maestranze generate dalla kermesse e dei talenti lanciati dal Who's on next? come l'ultimo vincitore del luglio 2022, il brand giapponese Setchu, disegnato dal suo founder Satoshi Kuwata, che da poco si è aggiudicato anche il prestigioso LVMH Prize 2023. (ANSA).