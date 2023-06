++ Fisco: nodo Superbollo, lavori in corso su emendamento ++

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - C' è un nodo da sciogliere sul tema del superbollo auto nell'ambito dei lavori della delega fiscale.

Un emendamento riformulato presentato oggi, accorpa due emendamenti uno della Lega e uno di FdI che chiedevano di prevedere la "soppressione dell'addizionale erariale della tassa automobilistica": la nuova formulazione si limita a prevedere "la revisione e il riordino delle tasse automobilistiche, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica". Sul tema, si apprende, si sta ancora lavorando per una nuova versione, al vaglio della Ragioneria. FdI spingerebbe per inserire comunque l'obiettivo di un superamento della tassa. (ANSA).