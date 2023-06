StartupItalia, 'le Pmi producono il 40% del fatturato nazionale'

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - Le Pmi italiane sono 221mila, rappresentano solo il 5% del tessuto imprenditoriale ma producono il 40% del fatturato nazionale e assorbono il 33% della forza lavoro.

E' la fotografia scattata da un report di StartupItalia presentato durante il "Sios23 Summer: Insieme", summit organizzato in collaborazione con Sace e Luiss Guido Carli.

"Numeri - sottolinea il report - che potrebbero crescere spingendo sulla digitalizzazione, un terreno sul quale c'è ancora tanto lavoro da fare, anche se i progressi sono evidenti.

Il 43% delle Pmi dichiara di essere avanti nel processo di digitalizzazione o di puntare sempre di più sul digitale, mentre il 35% stenta a riconoscere alla digitalizzazione un ruolo centrale all'interno del proprio settore economico di riferimento. Una consapevolezza che manca proprio per la poca propensione a investire in formazione: ancora troppe imprese (51%) non svolgono attività in azienda per sviluppare e potenziare le competenze digitali".

Da qui, si legge nel report, la necessità di creare "occasioni di dialogo e incontro tra l'universo delle Pmi e quello delle startup. Le prime potrebbero accedere a tecnologie e competenze che le aiuterebbero a velocizzare l'internazionalizzazione e la creazione di nuovi prodotti o servizi. Le startup invece potrebbero beneficiare dell'esperienza e della conoscenza del mercato degli imprenditori delle Pmi". (ANSA).