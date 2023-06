Ricerca Sda Bocconi, Pmi Ue chiedono aiuti per sostenibilità

(ANSA) - BRUXELLES, 27 GIU - Le Pmi europee chiedono ai decisori politici aiuti per rendere le proprie attività più sostenibili. Si tratta in particolare di incentivi fiscali per promuovere prodotti e servizi sostenibili (per il 73%), fondi sovvenzionati dall'Ue per finanziare la transizione verde (67%) e più opportunità di formazione e acquisizione di competenze (63%). E' quanto emerge da una ricerca condotta da Sda Bocconi in collaborazione con Generali, nell'ambito del progetto Sme EnterPrize del gruppo per promuovere la cultura della sostenibilità tra le pmi europee. Nell'indagine sono stati coinvolti proprietari e manager di oltre 1.200 pmi di 9 Paesi europei. "Con la terza edizione di Sme EnterPrize, Generali riafferma il proprio impegno per promuovere la cultura della sostenibilità tra le Pmi", dichiara in una nota Marco Sesana, group general manager di Generali Per le Pmi l'aumento dei prezzi dell'energia ha avuto un impatto negativo sul loro approccio alla sostenibilità (59%), il 58% cita invece l'inflazione e più della metà (raddoppiati dal 2022) indica come ostacolo la mancanza di supporto istituzionale. Effetti positivi sono visti invece nei fondi del NextGeneration Eu tra quanti hanno già piani di sostenibilità (il 52%), ma non tra quanti non li hanno (il 20%).

Oltre la metà delle Pmi tedesche (55%) e italiane (51%) dichiara di avere già implementato un piano di sostenibilità o di essere in procinto di adottarne uno. Tra quante hanno già un piano di sostenibilità, l'Italia è il Paese che ha registrato l'aumento maggiore su base annua (14 punti percentuali), seguita dalla Germania (8 punti). (ANSA).