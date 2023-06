Postacchini confermato alla guida di Ascom-Confcommercio Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 27 GIU - Enrico Postacchini è stato confermato, per acclamazione dall'assemblea, alla presidenza di Ascom Bologna, l'associazione bolognese di Confcommercio che riunisce le imprese del commercio, del turismo, dei servizi, dei trasporti e delle professioni.

Postacchini, che oltre a ricoprire il ruolo di componente della Giunta di Confcommercio nazionale presiede l'Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna e Confcommercio Imprese per l'Italia Emilia Romagna, resterà in carica per cinque anni. Ad affiancarlo ci saranno il vice presidente vicario Valentino Di Pisa, i vice presidenti Celso Luigi De Scrilli, Lina Galati Rando, Medardo Montaguti e Andrea Tolomelli.

Sono stati eletti inoltre i componenti della nuova giunta, rappresentativa di tutti i settori e i territori in cui Confcommercio Ascom Bologna esercita la sua azione di tutela, promozione e assistenza delle aziende del Terziario: Andrea Bertusi, Daniele Carella, Stefano Casella, Gianluca Castagnoli, Marco Cremonini, Irene Govoni, Roberto Maccaferri, Pietro Maresca, Roberto Melloni, Giorgio Merli, Fabio Minichino, Barbara Nanni, Renato Nucci, Pierluigi Sforza.

Al centro dell'Assemblea, tra gli altri, sono stati i temi della promozione e valorizzazione dell'economia urbana e dei servizi di prossimità; la mobilità di merci e persone, le grandi infrastrutture e la rete di trasporti a Bologna e nell'area metropolitana; le prospettive di crescita del turismo in città ma anche nei territori della provincia, a cominciare dall'Appennino bolognese; lo sviluppo sempre più forte di un'economia a vocazione terziaria e del mondo delle professioni e del lavoro autonomo. (ANSA).