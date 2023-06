Piemonte, Livio Tesio nuovo direttore Welfare

(ANSA) - TORINO, 27 GIU - Livio Tesio, proveniente dal mondo dei servizi sociali e da tempo in Regione, guiderà la Direzione Welfare della Regione Piemonte. Lo ha deciso oggi all'unanimità la giunta di Alberto Cirio. L'incarico è per 18 mesi.

Livio Tesio ha lavorato in tutta la filiera dei Servizi sociali a gradi diversi di responsabilità. È stato direttore generale del Consorzio Monviso Solidale dal 2010 al 2017 prima di arrivare in Regione per occuparsi di Welfare e di progetti innovativi. Ha fatto parte dell'Unità di Crisi della Regione Piemonte Covid-19. (ANSA).