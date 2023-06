Pensioni: Sbarra, serve stare al tavolo,c'è spazio confronto

(ANSA) - FIRENZE, 27 GIU - "Noi pensiamo che si debba stare ai tavoli", perché "c'è un tempo per le proposte, c'è un tempo per il confronto, e c'è un tempo per le mobilitazioni: ma quando si aprono spazi di confronto e dialogo il sindacato deve stare lì, forte delle sue proposte e delle sue rivendicazioni, per conquistare nuovi traguardi e nuovi risultati per le persone che noi rappresentiamo". Lo ha affermato Luigi Sbarra, segretario generale della Cisl, parlando dell'incontro di ieri col governo sulle pensioni.

"Ieri è stato un incontro, anche se interlocutorio, che io considero positivo - ha detto, a margine del consiglio generale della Cisl-Fp oggi a Firenze - perché dopo cinque mesi ci ha consentito di riprendere il cammino del dialogo sulla piattaforma che abbiamo presentato al governo per cambiare il sistema pensionistico e previdenziale, per superare la legge Fornero, e restituire al sistema previdenziale italiano profili di flessibilità, di stabilità delle regole e di inclusività".

Sbarra ha ricordato che "usciamo da due mesi di mobilitazione, aprile e maggio: sono state settimane intense di iniziative sindacali che abbiamo fatto sui luoghi di lavoro, migliaia di assemblee, tante iniziative di mobilitazione".

Adesso però "il governo ci offre disponibilità - ha proseguito - a ragionare sui contenuti della nostra piattaforma unitaria: dovere del sindacato è, superata la fase di mobilitazione, stare inchiodati e incatenati, dico io, ai tavoli, per far valere le nostre ragioni e portare a casa risultati per le persone che noi rappresentiamo, senza fare sconti a nessuno". (ANSA).