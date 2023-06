==Pensioni: Durigon, 'posso garantire che Quota 41 si farà'

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - "È da un po' che ho incarichi di governo e non ho mai visto a giugno fare incontri definitivi su temi che riguardano la legge di bilancio che si presenta a fine anno. È vero che c'è il Def che dà un indirizzo e poi c'è la Nota di aggiornamento, ma poi neanche questa riesce a dare indicazione del tutto pertinenti rispetto ai provvedimenti che si vanno ad adottare. Pretenderlo lascia un po' basiti". Lo dice in un'intervista a La Stampa il sottosegretario al Lavoro e alle Politiche sociali Claudio Durigon.

"Prima bisogna capire la consistenza delle risorse e conoscere la sostenibilità delle varie misure e poi possiamo dare le risposte migliori" spiega. "Ai sindacati abbiamo illustrato tutte le azioni che si possono mettere in campo, da un minimo di garanzia, che può essere rappresentato dalla proroga che si può dare per assodata di Quota 103, ad altre misure che possiamo prendere. È vero che non abbiamo ancora definito le risorse, ma ci sono alcune cose che certamente non si bypassano".

"Quota 41 a me sta tanto cara e posso garantire che poi si farà. Se sarà fatta quest'anno o comunque il prossimo lo vedremo. Ma sia come Lega che come governo vogliamo senz'altro portare a casa questo risultato. E già la quota 41 nella quota 103, con 62 anni di età, è un primo passo in questa direzione".

Con la Quota 103, "coi 41 anni di contributi ed il 62 anni di età, già oggi sono 17.000 quelli che hanno lasciato il lavoro in anticipo, poi ci sono tutte le altre domande in lavorazione, per cui raggiungeremo certamente le 40-50.000 uscite previste a fine anno".

Nella realizzazione "del nuovo sistema pensionistico metteremo in campo un'azione per le donne, al 90% resterà Opzione donna, che però è uno strumento molto invasivo visto che prevede una decurtazione del 30% degli assegni - aggiunge il sottosegretario - Però, sicuramente, già oggi con gli strumenti che abbiano possiamo dare ristori alle donne anche molto più esaustivi. Stiamo studiando anche questo: dobbiamo capire qual è lo strumento giusto da adottare". (ANSA).