Orsini (Confindustria), 'preoccupati da nuovi rialzi tassi'

(ANSA) - MILANO, 27 GIU - "In questo momento la nostra preoccupazione più grande è l'aumento di tassi di interesse, anche alla luce dell'annuncio di oggi della Lagarde di un ulteriore aumento a luglio. L'ultimo ritocco che ha portato al 4% il costo del denaro ovviamente ha causato un rallentamento degli investimenti ma ora rischiamo che si fermino del tutto". Così il vice presidente di Confindustria per il credito, la finanza e il fisco, Emanuele Orsini all'assemblea pubblica di Assifact.

"Questo Paese finora si è retto sugli investimenti e l'export. Basti pensare che nel 2021 - ha ricordato Orsin - gli investimenti sono cresciuti del 18,6 %, mentre nel 2022 hanno avuto una crescita del 9,4%, dimezzata rispetto all'anno precedente. Prevediamo che quelli al 2023 siano di un +0,2% sul 2022. Per quanto riguarda i volumi di esportazioni, invece, abbiamo esportato nel 2022 circa 590 miliardi di beni, 100 miliardi in più rispetto al 2021. Ora però - rileva il vice presidente di Confindustria - bisogna stare attenti che con il rialzo dei tassi non si crei un avvitamento contorto dell'inflazione che a fine anno potrebbe rivelarsi ben al di sopra delle stime".

Secondo Orsini "il Pnrr in questo quadro può essere molto di aiuto, a patto però che comporti investimenti produttivi. Bene le infrastrutture, ma lasciamo stare gli stadi o piste ciclabili, concentriamoci sulle cose che servono. Nel biennio 2020-2022 non siamo riusciti a spendere quanto previsto. Il piano, che era stato realizzato nel 2020, va attualizzato: pensiamo a quanto avvenuto di recente in Emilia Romagna".

E sul superbonus Orsini ha detto "ha drogato il mercato. Ma oggi non possiamo fermare quel mondo con tir messo di traverso in autostrada. Ci vuole un decalage per il settore dell'edilizia".

Mentre sul tema fiscale ha sottolineato che le imprese sono disposte a rinunciare all'insieme delle tax expenditure a favore del cuneo fiscale "per sostenere la capacità di spesa dei lavoratori e quindi per sostenere consumi, in un momento di elevata inflazione". (ANSA).