Legacoop, '7 italiani su 10 preoccupati per l'aumento tassi'(2)

"Del resto - prosegue Gamberini - da mesi le nostre cooperative segnalano il progressivo surriscaldamento dell'accesso al credito. Tutto ciò, fra l'altro, avviene proprio mentre si discutono le proposte di riforma della governance economica UE avanzate dalla commissione europea, con la fine della sospensione del patto di stabilità.

Insomma, dopo una fase che con il Nextgen Eu e una maggiore solidarietà fra gli stati membri pareva aver avviato una stagione di politiche di investimenti e sviluppo, è forte l'impressione che al contrario si vadano restaurando con altri mezzi le tendenze austere del decennio passato.

Il Covid - prosegue - ha portato enormi danni, ma almeno pareva avere indicato una nuova via che va necessariamente recuperata".

Ma quali sono gli effetti determinati dall'aumento dei tassi di interesse, e quindi del costo del denaro, sull'economia delle famiglie e su quella del nostro Paese in generale? Per il 73% degli intervistati l'aumento dei tassi di interesse sta frenando l'economia delle famiglie, mentre il 12% ritiene che svolga un ruolo di aiuto e il 15% non si esprime. Riguardo agli effetti sull'economia complessiva del Paese, il 71% ritiene che l'aumento dei tassi la stia frenando, mentre il 12% pensa che la aiuti; il 17% non esprime alcun giudizio.

Su un piano più concreto, il 66% degli italiani prevede effetti negativi, nei prossimi mesi, sul mercato immobiliare: per il 42% subirà un rallentamento, per il 24% una brusca frenata. Il 26% ritiene che, come sempre, sarà esposto a fluttuazioni, mentre il 9% lo attende in crescita.

Ma l'aumento dei tassi ha già prodotto effetti negativi su un'ampia fetta della popolazione. Il 49% si è visto costretto a fare delle rinunce. In particolare, il 16% ha dovuto rinunciare a cambiare alcuni mobili della casa, il 14% ad acquistare un elettrodomestico a rate, il 13% un'auto a rate e il 10% a chiedere un piccolo prestito o ad acquistare un immobile.

