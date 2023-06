Lega, 'con accordo regole Basilea, più credito a famiglie e Pmi'

(ANSA) - BRUXELLES, 27 GIU - "Trovato accordo su un dossier molto importante, che va a modificare le regole per i requisiti di capitale delle banche. In un momento di grande difficoltà e incertezza per i cittadini a causa dell'inflazione e della politica monetaria restrittiva delle banche centrali, ci siamo battuti per regole flessibili e requisiti di capitale sostenibili, al fine di permettere al sistema bancario di supportare positivamente i flussi di credito verso famiglie e imprese. Fondamentale la proroga ottenuta sul filtro prudenziale per le esposizioni sovrane, dove la Lega ha giocato un ruolo da protagonista nel negoziato".

Così Marco Zanni, europarlamentare della Lega, presidente gruppo Identità e Democrazia, relatore ombra del provvedimento, commenta l'accordo tra Parlamento europeo e Consiglio sul testo di recepimento degli standard di Basilea nell'Ue.

"Le banche italiane ed europee, che possiedono centinaia di miliardi di Btp, potranno non calcolare la perdita potenziale causata dall'aumento senza precedenti dei tassi d'interesse dell'ultimo anno e mezzo, e continueranno così a detenere e acquistare titoli di Stato aiutando a garantire un rifinanziamento sostenibile del debito pubblico italiano. Bene anche la conferma dello Sme supporting factor, strumento utile per il credito alle piccole e medie imprese, e le misure per incentivare prestiti specializzati verso investimenti dall'alto valore aggiunto", prosegue la nota.

"Particolare soddisfazione per la presenza nel compromesso finale dell'impegno per l'Eba nel rivedere le regole troppo stringenti che oggi disciplinano il fallimento, soluzione che cerchiamo da tempo, per dare flessibilità alle aziende in difficoltà temporanea", conclude Zanni. (ANSA).