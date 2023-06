Le Coop a Bruxelles, 'sì alla sostenibilità con equilibrio'

(ANSA) - BRUXELLES, 27 GIU - Le cooperative italiane "sia a livello orizzontale, sia nel settore agricolo, hanno bisogno di innovazione forte nei modelli produttivi, meno chimica, meno consumo acqua, più rispetto dell'ambiente, ma c'è bisogno di equilibrio e non di ideologia" nel "cammino nella transizione ecologica", ha dichiarato Maurizio Gardini, presidente dell'Alleanza delle cooperative e di Confcooperative, a Bruxelles per l'incontro annuale con gli eurodeputati italiani, insieme il numero uno di Legacoop Simone Gamberini e del presidente della Agci Giovanni Schiavone.

"La cooperazione è il modello più adatto per realizzare l'economia sociale e quindi anche l'economia circolare", ha dichiarato il presidente di Agci Giovanni Schiavone.

Per quanto riguarda la situazione dell'economia nazionale, "se guardiamo ai dati di bilancio del 2022 è evidente che soprattutto la cooperazione di consumo ha assorbito l'impatto dell'inflazione nei primi sei mesi - ha evidenziato Gamberini - ma è chiaro che in uno scenario di inflazione permanente si sta sviluppando una riduzione effettiva dei consumi, ecco perché abbiamo chiesto al governo di prolungare la riduzione del cuneo fiscale e abbiamo chiesto che diventi una misura stabile".

