Istat, a giugno sale fiducia consumatori, giù imprese (2)

(ANSA) - MILANO, 27 GIU - "Tutte le serie componenti l'indice di fiducia consumatori sono in miglioramento eccetto i giudizi sull'opportunità di risparmiare nella fase attuale", evidenzia l'Istat. I quattro indicatori calcolati mensilmente a partire dalle stesse componenti riflettono le variazioni registrate dalle singole variabili: il clima economico e il clima futuro aumentano decisamente (rispettivamente da 119,8 a 127,6 e da 112,6 a 118,4)". Anche il clima personale e quello corrente crescono in modo più contenuto passando, rispettivamente, da 100,1 a 102,2 e da 100,0 a 102,0.

Per quanto riguarda le imprese tutti i comparti registrano una diminuzione dell'indice di fiducia ad eccezione di quello delle costruzioni. Più in dettaglio, l'indice di fiducia cala nel comparto manifatturiero (da 101,2 a 100,3), nei servizi di mercato (da 104,0 a 103,7) e nel commercio al dettaglio (da 111,4 a 110,5). In controtendenza, nelle costruzioni l'indice sale da 159,4 a 162,5.

In relazione alle componenti degli indici di fiducia, nella manifattura queste peggiorano tutte, mentre nelle costruzioni, al deterioramento dei giudizi sugli ordini si associa un deciso aumento delle attese sull'occupazione. Nei servizi di mercato le opinioni (giudizi e attese) sugli ordini risultano in peggioramento e nel commercio al dettaglio i giudizi sulle vendite sono orientati al pessimismo.

Infine per le domande trimestrali sulle esportazioni rivolte alle imprese manifatturiere trimestralmente, si stima una diminuzione, per il terzo trimestre consecutivo, del numero di imprese che segnala ostacoli all'attività di esportazione (la relativa percentuale passa dal 40,3% del primo trimestre 2023 al 34,7% del secondo). (ANSA).