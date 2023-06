Inps, calano artigiani, 277mila in meno dal 2013

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - Prosegue nel 2022 il calo degli artigiani in Italia: nell'anno, secondo l'Osservatorio sugli autonomi dell'Inps, gli iscritti a questa gestione erano 1.542.299 artigiani, il 2,2% in meno rispetto al 2021 (-34.036) e l'1,9% in meno rispetto al 2020. Il calo è di 277.346 rispetto al 2013.

I commercianti iscritti nel 2022 sono 2.084.186, numero sostanzialmente stabile rispetto al 2021 (-0,1%) e al 2020 (-0,1%). Rispetto al 2013 il calo è di di 159.746 unità. (ANSA).