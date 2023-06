Inps, calano artigiani, 277mila in meno dal 2013 (2)

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - Nel 2022 tra gli artigiani si nota una marcata prevalenza di titolari che, con 1.432.836 iscritti, costituiscono il 92,9% del totale. La distribuzione per qualifica denota una costante e lenta crescita dei titolari a discapito dei collaboratori. Nell'anno si conferma una prevalenza di titolari maschi i quali, con 1.158.084 iscritti, costituiscono l'80,8% del totale dei titolari contro il 19,2% (274.752) dei titolari femmine. All'interno dei collaboratori la differenza per genere è meno marcata: infatti i maschi, con 61.723 iscritti, sono poco più della metà del totale dei collaboratori (56,4%), contro 47.740 femmine.

Più della metà degli artigiani (56,1%) si trova nelle regioni del Nord. Il Nord Ovest è l'area geografica che, con il 31,2%, presenta il maggior numero di artigiani, seguito dal Nord Est con il 24,9%, dal Centro con il 20,5%, dal Sud con il 15,7% e dalle Isole con il 7,7%. Il 33,0% degli artigiani si concentra nella classe di età tra i 50 e i 59 anni; segue la classe 40-49 anni con il 26,2%; gli ultrasessantenni sono il 21,4%, e solo il 4,8% ha meno di 30 anni di età.

Tra i commercianti prevalgono i lavoratori maschi, che nel 2022 costituiscono il 65,3% dei lavoratori, percentuale in lieve aumento nel corso del tempo. La distribuzione per sesso e qualifica nell'anno 2022 evidenzia una sostanziale prevalenza dei maschi tra i titolari con 1.296.086 iscritti (67,3%), mentre a prevalere tra i collaboratori, con 91.980 iscritte, sono le femmine (58,3%).

La maggior parte dei commercianti (29,9%) si concentra nella fascia di età tra i 50 e i 59 anni, il 25,0% ha un'età compresa tra i 40 e i 49 anni e il 22,6% ha più di 60 anni. Nel complesso, il 77,4% si concentra nelle classi di età dai 40 anni in su, mentre solo il 6,4% ha un'età inferiore ai 30 anni.

Il 26,3% dei commercianti si trova nel Nord Ovest, il 19,5% nel Nord Est, il 21,1% al Centro, il 23,3% al Sud e il 9,8% nelle Isole. La regione con il maggior numero di commercianti è la Lombardia con 318.754 iscritti, pari al 15,3% del totale. (ANSA).