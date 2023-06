Inail Piemonte, nel 2022 54.055 incidenti sul lavoro, 93 mortali

(ANSA) - TORINO, 27 GIU - Gli infortuni in Piemonte nel 2022 sono stati 54.055, di cui 93 mortali, a fronte dei 41.804 totali dell'anno precedente, con 116 morti, che erano stati rispettivamente 50.628 e 144 nel 2020. La fonte è l'Inail, che evidenzia come i dati 2022 siano non ancora consolidati .

Del totale degli infortuni del periodo 2017-2021, periodo in cui i dati sono consolidati, l'81% avviene nell'ambiente ordinario di lavoro e il 19% in strada. Quest'ultima percentuale viene suddivisa tra il 3% dell'uso dei mezzi di trasporto in occasione del lavoro e il 16% in itinere. Tra gli incidenti mortali, rispetto alle tre situazioni, il 63% riguarda l'ambiente ordinario e il 37% la strada, di cui il 16% il mezzo di trasporto del lavoro e il 21% in itinere. La fonte è sempre Inail, secondo i dati aggiornati al 30 aprile 2022.

Tra il totale degli infortuni denunciati sempre nel periodo 2017-2021, il 26% riguarda il terziario, il 21% l'industria, il 16% lo Stato, l'8% l'artigianato, il 4% l'agricoltura il 13% altre attività e il 12% non è disponibile. Tra i casi mortali il settore prevalente è l'industria (31%), seguita da artigianato (22%), terziario (18%), agricoltura (12%), altre attività (7%), Stato (3%) e non disponibile (7%). Se si guarda alle età. tra il totale degli infortuni prevale la fascia 35.49 anni (32), seguita da quella 50-64 anni (30%) e 18-34 anni (24%. Tra i mortali spicca invece la fascia d'età 50-64 anni (53%), seguita da quella 35-49 (22%). oltre 64 anni (13%) e 18-34 anni (12%).

