Forum della prevenzione 'Made in Inail' arriva a Torino

(ANSA) - TORINO, 27 GIU - Questa mattina quattordicesima tappa a Torino del forum prevenzione 'Made in Inail', organizzato dall'Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro. Tema dell'appuntamento "Dai Boomer alla GenZ: formazione e consapevolezza di comportamenti sicuri nel mondo del lavoro che cambia".

Ospitata al Polo del '900 (sede dell'Istituto per la memoria e la cultura del lavoro, dell'impresa e dei diritti sociali), l'iniziativa fa parte dei 23 eventi regionali finalizzati a promuovere il confronto tra istituzioni, enti locali e parti sociali sulle strategie più efficaci per il contrasto agli infortuni e alle malattie professionali. "Dobbiamo migliorare di più la nostra presenza sulla tematica - ha affermato in videoconferenza Franco Bettoni presidente Inail - Noi continueremo a lavorare perché il nostro obiettivo è infondere la cultura della sicurezza". Prima dell'inizio dei lavori ci sono stati i saluti istituzionali. Gianna Pentenero, assessora del Comune di Torino alle Politiche per la sicurezza e lavoro nel suo intervento ha sottolineato che il capoluogo piemontese "ha delle ferite aperte per quanto riguarda la sicurezza. Dalla tragedia del cinema Statuto alla Thyssen, a quella più recente di via Genova".

"Questi momenti di confronto - ha aggiunto Pentenero - servono a tutti noi". Gianluca Vignale, capo gabinetto della giunta della Regione Piemonte, nel portare il saluto del presidente Alberto Cirio e della giunta ha espresso la sua vicinanza all'iniziativa, ricordando come Inail sia "un partner fondamentale per la Regione". Dario Gallina, presidente della Camera di commercio di Torino ha evidenziato l'importante sul tema sicurezza che hanno formazione e informazione, per creare la consapevolezza. "Questa collaborazione è un punto di partenza" ha invece affermato il direttore dell'ufficio scolastico regionale del Piemonte Stefano Suraniti. (ANSA).