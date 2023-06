Dl Inps:domani il governo pone la fiducia in Senato, poi il voto

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - Domani ci sarà, a partire dalle 9.30, il dibattito sul dl Inps in Aula al Senato. Terminata la discussione generale il governo metterà la fiducia. Lo conferma il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani al termine della conferenza dei capigruppo di palazzo Madama. Il voto è previsto in tarda mattinata. (ANSA).