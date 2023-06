Dl Inps: Boccia (Pd), Parlamento passacarte di un governo diviso

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - "Segnaliamo che proviamo molto imbarazzo nella conduzione dei lavori del Parlamento, perché anche oggi a mezzogiorno è arrivato in Senato un decreto importante, quello con il quale il governo ha cancellato con un tratto di penna i vertici di Inps e Inail, che peraltro avevano lavorato bene, ed è stato deciso un termine per gli emendamenti di sole 2 ore, che è una cosa inaccettabile". Lo ha detto Francesco Boccia, presidente del gruppo del Pd al Senato, conversando con i giornalisti al termine della riunione dei capigruppo.

"Il governo - ha aggiunto - nonostante dica di avere una maggioranza coesa, non vuole fare una discussione seria perché ha annunciato la questione di fiducia su questo decreto, che verrà posta domani. Purtroppo il Parlamento è diventato il passacarte del governo che è diviso su tutto e questa cosa la troviamo intollerabile". (ANSA).