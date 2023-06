Covip,sale la previdenza complementare, risorse 211 miliardi

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - A fine marzo 2023, le posizioni in essere presso le forme pensionistiche complementari sono 10,4 milioni, in crescita di 119.000 unità (+1,2 per cento) rispetto alla fine del 2022. Lo si legge nell'ultimo rapporto Covip.

A tali posizioni, che includono anche quelle di coloro che aderiscono contemporaneamente a più forme, corrisponde un totale degli iscritti di 9,350 milioni (+1,2 per cento).

Nei fondi negoziali si registrano 67.000 posizioni in più rispetto alla fine dell'anno precedente (+1,8%), per un totale di 3,873 milioni. Quasi metà dell'incremento delle posizioni registrato nel trimestre, circa 30.000 unità, deriva da adesioni contrattuali del settore edile; circa 9.000 unità in più risultano nel fondo del pubblico impiego per il quale è attivo il meccanismo di adesione, anche tramite silenzio-assenso, per i lavoratori di nuova assunzione. Per le forme pensionistiche di mercato, si rilevano 29.000 posizioni in più nei fondi aperti (+1,6 per cento) e 18.000 posizioni in più nei Pip, i Piani individuali pensionistici, (+0,5 per cento); alla fine di marzo, il totale delle posizioni in essere in tali forme è pari, rispettivamente, a 1,871 milioni e 3,716 milioni di unità.

Le risorse destinate alle prestazioni sono, a fine marzo 2023, pari a 211 miliardi di euro, rispetto ai 205 miliardi di dicembre 2022. L'aumento è dovuto per circa due terzi al miglioramento dei corsi dei titoli in portafoglio e per il rimanente terzo ai flussi contributivi al netto delle uscite.

Nei fondi negoziali, l'attivo netto è di 63,3 miliardi di euro, crescendo del 3,7 per cento rispetto a dicembre; esso totalizza 29,4 miliardi nei fondi aperti e 46,5 miliardi nei Pip, rispettivamente, il 5 e il 2,1 per cento in più nel confronto con la fine dell'anno precedente.

Infine per quanto riguarda i rendimenti i comparti azionari hanno registrato guadagni in media pari al 3,6% nei fondi negoziali, al 4,4 nei fondi aperti e al 3,4 nei PIP. Rialzi anche per le linee bilanciate, con rendimenti medi del 2,4% nei fondi negoziali, 3,3 nei fondi aperti e 2 per cento nei Pip. Più contenuti, ma ora tornati positivi, sono i rendimenti dei comparti obbligazionari e garantiti. (ANSA).