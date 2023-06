Confindustria Romagna, sollievo per la nomina di Figliuolo

(ANSA) - BOLOGNA, 27 GIU - Confindustria Romagna esprime "sollievo per l'attesa nomina del Commissario per la ricostruzione nella figura del generale Figliuolo, già apprezzato nella gestione dell'emergenza Covid, e plaude all'indicazione del governatore Bonaccini tra i subcommissari, nella convinzione dell'importanza di riconoscere un ruolo operativo a un rappresentante del territorio, vicino alle comunità" colpite dall'alluvione.

"A loro sinceri auguri di buon lavoro e un vivo incoraggiamento per la portata dei lavori da realizzare, sia nel ripristino di quanto distrutto sia nella costruzione di nuove opere, indispensabili per la messa in sicurezza del territorio.

L'Associazione rappresenta tutta l'industria romagnola e ha ascoltato in queste settimane ogni singola azienda associata - ha aggiunto Confindustria Romagna -, mappando puntualmente criticità ed esigenze: siamo dunque a completa disposizione per ogni possibile forma di collaborazione che possa favorire la conoscenza della geografia industriale della Romagna e le priorità delle imprese, che valgono un quarto del Pil di tutta la Regione". L'importante è "partire immediatamente senza ulteriori indugi, con risorse adeguate, un presidio costante in loco e un monitoraggio serrato dell'avanzamento dei lavori", conclude Confindustria Romagna. (ANSA).