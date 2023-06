Confesercenti Ivrea e Canavese, Fiorentini nuovo presidente

(ANSA) - TORINO, 27 GIU - Maurizio Fiorentini è il nuovo presidente della Confesercenti di Ivrea e del Canavese. 64 anni, sposato, due figli, per quasi tutta la sua vita lavorativa si è occupato di informatica, prima come dirigente d'azienda e poi con una sua società. Cinque anni fa ha avviato un'attività di e-commerce per promuovere i prodotti enogastronomici di qualità del Canavese. Da 14 anni è sindaco di Chiaverano. "Sono orgoglioso di questa elezione - dice il nuovo presidente - dopo i seri problemi della pandemia, siamo in un periodo di rilancio nel quale il commercio, associato al turismo, deve diventare un importante volano di crescita per il nostro territorio". (ANSA).