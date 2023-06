Confartigianato, pmi sempre più green, anche per assunzioni

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - "Le piccole imprese sono sempre più 'verdi' e impegnate a ridurre l'impatto delle proprie attività", evidenzia un'analisi dell'ufficio studi di Confartigianato "secondo la quale la difesa dell'ambiente sta a cuore al 66,3% delle Pmi. Dati evidenziati in occasione del suo primo 'Forum sulla sostenibilità', una due giorni di confronto. "Faremo il punto - spiega il presidente Marco Granelli - sulle tre sostenibilità, economica, sociale, ambientale, che sono nel dna dei nostri imprenditori e che si esprimono nel 'valore artigiano' che crea, trasforma, ripara, rigenera, include, unisce. E' la risposta positiva e a questo tempo di grande incertezza, ai rischi di disgregazione, alla crisi delle filiere globali. È l'impegno degli artigiani e dei micro e piccoli imprenditori a costruire uno sviluppo a misura d'uomo".

In particolare - emerge dal rapporto - "le azioni green e gli sforzi per reagire alla crisi energetica coinvolgono 99mila piccole imprese con 304mila addetti della filiera delle energie rinnovabili e 486mila piccole imprese e 338mila artigiani dell'edilizia e dell'installazione di impianti". Poi, "144mila piccoli imprenditori che operano nell'economia circolare, di cui 132mila attive nella riparazione e riuso e 11mila nel riciclo", "70mila imprese artigiane dell'autoriparazione" impegnate per la mobilità sostenibile, "un cluster di 2.028 imprese artigiane nella filiera della bicicletta". E per utilizzo di materie prime a km 0, "54mila micro e piccole imprese con 273mila addetti del settore alimentare e bevande, nel quale spiccano 34mila imprese artigiane con 151mila addetti".

Sul fronte delle competenze green "le piccole aziende battono addirittura le altre dimensioni d'impresa. Nel 2022, infatti, per il 44,7% del personale da assumere (pari a quasi 1,5 milioni di persone) i piccoli imprenditori hanno richiesto un'elevata attitudine al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale (le medie e grandi imprese si fermano al 36,5%), in particolare per costruzioni, autoriparazione, servizi di trasporto e logistica, ed nelle regioni del Mezzogiorno: in testa Puglia, Sicilia e Campania". (ANSA).