Autotrasporto, motorizzazioni civili in crisi, servono risposte

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - Misure urgenti per affrontare questa crisi delle motorizzazioni civili sono richieste dalle associazioni dell'autotrasporto Confartigianato Trasporti, CNA Fita, SNA Casartigiani, Legacoop Produzione e Confcooperative Lavoro e Servizi in un'audizione alla commissione Trasporti della Camera.

"Tempi lunghi di attesa per i servizi di revisione, collaudo, per il rilascio delle carte di circolazione degli autoveicoli pesanti, nelle situazioni acquisto, cambio intestazioni, subentri, riscatti dai leasing, nonché per le pratiche inerenti alle iscrizioni all'Albo degli autotrasportatori ed al registro elettronico nazionale (REN), sono le più frequenti cause che alimentano l'inefficienza delle Motorizzazioni e di conseguenza i disservizi per l'utenza", affermano gli autotrasportatori.

Gli interventi proposti sono quelli di aumentare l'organico della motorizzazione e contemporaneamente dare effettiva attuazione alla norma che prevede la concessione ai privati delle operazioni di revisioni dei veicoli pesanti.

I centri di controllo privati dovrebbero, in questa visione, ricoprire "una posizione di assoluta centralità nel sistema delle revisioni sui mezzi pesanti, salvo il ruolo di vigilanza necessariamente in capo alle motorizzazioni". Inoltre viene richiesta una completa digitalizzazione e informatizzazione di procedure e adempimenti relativi alla presentazione delle richieste di prenotazione delle revisioni periodiche presso gli sportelli degli uffici della Motorizzazione Civile. (ANSA).