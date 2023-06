Attivati i servizi Inps in 260 uffici postali

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - Poste Italiane ha attivato in 260 uffici postali i servizi Inps per i pensionati, che potranno richiedere allo sportello il cedolino della propria pensione, la certificazione unica e il modello "Obis M", che riassume tutti i dati informativi relativi all'assegno pensionistico. "I servizi - spiega Poste in una nota - saranno attivi entro il mese di luglio nella totalità degli uffici postali coinvolti nel progetto Polis, circa 7mila".

Oltre ai certificati previdenziali e a quelli giudiziari nei prossimi mesi sarà possibile ottenere certificati anagrafici e di stato civile, la carta d'identità elettronica, il passaporto, il codice fiscale per i neonati e altri servizi che si aggiungono a quelli postali, finanziari, logistici, assicurativi e di telecomunicazione.

Il progetto Polis di Poste Italiane, spiega l'azienda, "punta a trasformare gli uffici postali nella casa dei servizi digitali: uno sportello unico per rendere semplice e veloce l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione in 7mila comuni al di sotto dei 15mila abitanti". (ANSA).