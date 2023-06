Alleanza Coop, 'preoccupa l'approccio dell'Ue sul Green deal'

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - "A poco meno di un anno dalla fine della legislatura il movimento cooperativo italiano esprime soddisfazione per l'impegno delle istituzioni comunitarie nel valorizzare la specificità del modello imprenditoriale cooperativo all'interno del più ampio ecosistema dell'economia sociale. Tuttavia esprimiamo una profonda preoccupazione per l'approccio della Commissione europea che sottende a molte delle iniziative legislative scaturite dal New Green Deal". Lo dichiara il presidente dell'Alleanza delle cooperative italiane, Maurizio Gardini, nel corso di un incontro a Bruxelles con una delegazione di europarlamentari italiani.

"Dalla carenza di basi scientifiche alla grave sottovalutazione delle conseguenze in termini di produttività e approvvigionamento alimentare, dall'asserita esistenza di soluzioni alternative in realtà al momento non disponibili, all'impossibilità di applicare le stesse restrizioni alle produzioni degli Stati terzi. Tutti elementi - ha affermato Gardini - che rischiano di compromettere seriamente il futuro del comparto agroalimentare".

"Da ultimo - conclude - la proposta di regolamento sugli imballaggi che, pur perseguendo ancora una volta obiettivi condivisibili, individua strumenti che non sembrano rispondere a principi di proporzionalità e riduzione dei costi per le imprese, andando paradossalmente a penalizzare Paesi virtuosi come l'Italia che hanno raggiunto eccellenti risultati in termini di ricerca e sviluppo della filiera del riciclaggio".

