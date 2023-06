Accesso al credito, intesa Banco di Sardegna-Confindustria

(ANSA) - CAGLIARI, 27 GIU - Il Banco di Sardegna e Confindustria Sardegna hanno firmato un accordo che prevede un'offerta di prodotti competitivi e forme di finanziamento assistite da strumenti di mitigazione del rischio, che consentano un più agevole accesso al credito a condizioni di prezzo vantaggiose.

La convenzione è stata siglata dal direttore generale del Banco di Sardegna Giuseppe Cuccurese e dal presidente di Confindustria Sardegna, Maurizio de Pascale. "Con questa offerta - afferma Cuccurese - il Banco vuole confermare la vicinanza alle imprese del territorio per trovare insieme le giuste soluzioni per un accompagnamento che possa consentire loro di restare sul mercato, di fare gli investimenti necessari allo sviluppo e al mantenimento della competitività e di adeguarsi ai cambiamenti normativi e di contesto sempre più stringenti.

Svolgere questa azione di concerto con Confindustria Sardegna ne garantisce la diffusione e ne moltiplica le possibilità di successo".

"E' molto importante - commenta de Pascale - riuscire a ritagliare strumenti e prodotti che riescano effettivamente a sostenere le nostre imprese in una congiuntura economica che deve essere adeguatamente gestita in riferimento alle opportunità della transizione energetica e digitale, degli investimenti e dell'innovazione che la Sardegna, nonostante gli svantaggi dell'insularità, deve riuscire a cogliere per rilanciare produzioni ed occupazione".

L'offerta del Banco di Sardegna prevede la messa a disposizione di un plafond di 100 milioni di euro, con validità fino al 31 dicembre 2023 salvo proroga, dedicato ad un'ampia gamma di prodotti a breve e lungo termine, per sostenere tanto le esigenze di capitale circolante quanto gli investimenti.

L'offerta include anche due finanziamenti "green": "Sace Green Loan", garantito all'80% dalla Sace e dedicato ai progetti che soddisfino gli obiettivi ambientali previsti dalla Commissione Europea; "Life 4 Energy", garantito sino all'80% dalla Banca Europea per gli Investimenti, per interventi di efficientamento energetico.

Entrambi gli strumenti beneficeranno di uno sconto di 25 punti base sul miglior tasso previsto per l'impresa. La gamma di prodotti è completata da un pacchetto di servizi Welfare negli ambiti dell'educazione, previdenza, viaggi e tempo libero, salute, mobilità e assistenza per gli anziani. (ANSA).