Torriero (Abi), 'le banche gestiscono rischi e si adattano'

(ANSA) - CAGLIARI, 26 GIU - "Le banche hanno dimostrato di cogliere le opportunità e di gestire i vincoli che di volta in volta hanno interessato le loro attività, con l'obiettivo di uno sviluppo sostenibile volto a supportare il finanziamento delle imprese e delle famiglie, allocare il risparmio in modo efficiente, cogliere i bisogni della propria clientela, adeguare il modello distributivo per efficientare le modalità di contatto ma nello stesso tempo e soprattutto per soddisfare i bisogni della clientela". Lo ha detto Gianfranco Torriero, vice direttore generale vicario Abi, ospite del seminario per la prima giornata della scuola estiva di economia a Cagliari.

"I modelli di business nel settore bancario sono mutevoli, si adattano alle condizioni esterne - ha aggiunto Torriero -. Oggi con l'inflazione e in presenza di una politica monetaria restrittiva, le sfide riguardano la capacità di gestire il rischio di credito, in inevitabile aumento, e i maggiori costi della raccolta e la trasformazione delle scadenze".

Ma centrale, secondo Torriero, resta "il quadro normativo e regolamentare: la regolamentazione deve essere funzionale a far svolgere al meglio il ruolo alle banche, deve essere chiara, non frammentata, certa, non discriminante".

"Le banche - ha concluso - hanno colto nel tempo le opportunità, hanno gestito anche momenti complessi, lo continueranno sicuramente a fare per lo sviluppo dell'Italia".

