Sul tavolo pensioni strumento unico per esodi incentivati

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - Sul tavolo sulle pensioni, in corso tra la ministra del Lavoro Marina Calderone ed i sindacati, c'è anche il tema di uno strumento unico per gli esodi incentivati, le uscite dei lavoratori dalle aziende in anticipo rispetto al raggiungimento dei requisiti per la pensione.

Lo si apprende da fonti presenti all'incontro, secondo cui lo strumento potrebbe essere costruito sul modello del contratto di espansione ma della durata massima di sette anni, con sostegno pubblico esteso alle Pmi e nuove assunzioni incentivate. (ANSA).