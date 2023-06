Simest, apre portale per richiedere i fondi per l'alluvione

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - Da oggi è attivo il portale per la presentazione delle domande relative alla richiesta di contributi a fondo perduto riservati alle imprese esportatrici colpite dalla recente alluvione che ha colpito Emilia-Romagna e territori limitrofi. Lo fa sapere la Simest, società del Gruppo Cdp che sostiene la crescita delle imprese italiane nel mondo sottolineando che le risorse - destinate a ristori per danni materiali subiti su beni mobili ed immobili (es. fabbricati, attrezzature, macchinari, impianti, automezzi e scorte) - ammontano a 300 milioni, fondi gestiti da Simest per conto del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Possono accedere alle risorse micro, piccole e medie imprese nonché le Mid-Cap che abbiano sede operativa o unità locali nei comuni e nelle frazioni colpite dall'alluvione e che abbiano registrato nell'ultimo esercizio disponibile un fatturato export del 10%. (ANSA).