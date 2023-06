Simest, apre portale per richiedere i fondi per l'alluvione (2)

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - La concessione dei contributi sarà disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande con documentazione completa, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

Contemporaneamente ai ristori, Simest dà avvio, per le imprese dei territori colpiti, a una sospensione fino al 31 dicembre 2023 dei pagamenti in quota capitale e interessi su tutti i finanziamenti in essere a valere sul Fondo 394 e sulla misura Pnrr-Fondo 394, fermo restando la durata massima del finanziamento originariamente concesso. Per accedere alla sospensione è necessario inviare a Simest il modulo presente sul sito entro l'8 agosto 2023. È inoltre attiva per le imprese colpite la sospensione dei termini relativi ai procedimenti amministrativi pendenti alla data del 1° maggio o successivi a tale data.

L'impegno di Simest a supporto del tessuto produttivo colpito dall'alluvione - conclude la nota - si completerà con la concessione di finanziamenti agevolati per 400 milioni a valere sul Fondo 394/81 gestito per conto della Farnesina. La misura - operativa nelle prossime settimane - sarà accessibile non solo alle imprese esportatrici ma - per la prima volta - anche a tutte le aziende della filiera produttiva locale. (ANSA).