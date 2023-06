Sbarra, 'superare la legge Fornero sulle pensioni'

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - "È importante ragionare sulla separazione tra previdenza e assistenza, superare le rigidità della legge Fornero, restituire al sistema pensionistico flessibilità, sostenibilità e inclusività. C'è il tema della pensione di garanzia per i giovani e il tema delle donne con il ripristino dei requisiti precedenti di Opzione donna. Le nostre priorità sono note. Chiediamo alla ministra di entrare nel merito perché bisogna capire come ci si avvicina alla legge di stabilità, con quali risorse e provvedimenti". Così il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, arrivando al ministero del Lavoro per l'incontro sulle pensioni e ricordando la piattaforma unitaria dei sindacati. Sbarra saluta anche il gruppo di donne in presidio per Opzione donna: "Proporremo con forza la vostra priorità", dice loro. (ANSA).