Prodi, il welfare di Bologna è esemplare ma deve rafforzarsi

(ANSA) - BOLOGNA, 26 GIU - "Sono molto grato al sindaco e tutti i consiglieri comunali perché non hanno ricordato soltanto Flavia, ma quello che la città ha fatto il modo corale. Bologna è molto organizzata sui servizi sociali, è stata esemplare per tanto tempo e c'è la necessità che questo prosegua in un tempo difficile di trasformazione, perché i prossimi anni non sarann anni facili". Lo ha detto il professor Romano Prodi a margine della seduta del Consiglio comunale che ha ricordato la moglie Flavia Franzoni Prodi, il suo operato e il suo lavoro di studiosa. Con lui c'erano i figli Giorgio e Antonio, le loro mogli e i sei nipoti.

"C'è bisogno che la coesione che si è avuta costruendo il welfare bolognese continui e si rafforzi in futuro", ha aggiunto il professor Prodi. (ANSA).