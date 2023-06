Pnrr: Confindustria Toscana, spostare risorse sulle imprese

(ANSA) - FIRENZE, 26 GIU - "Irpet ci dice che solo una piccola parte delle risorse del Pnrr in Toscana sta andando alle imprese, e lo sapevamo, per come è stato congeniato lo strumento: ora che siamo di fronte ad una revisione del Pnrr, dobbiamo sostenere con forza che molte di quelle risorse devono essere spostate sulle imprese, che hanno maggiore efficienza nella spesa e ricadute più alte sul sistema economico nel complesso". Lo ha affermato Maurizio Bigazzi, presidente di Confindustria Toscana, intervenendo alla presentazione del rapporto Irpet sull'economia regionale.

"Penso ad esempio a misure che sostengano gli investimenti delle aziende in tema di energie rinnovabili", ha detto Bigazzi, sottolineando che "i costi energetici non sono più all'attenzione mediatica, ma sono sempre molto più alti rispetto al 2019-2020: ancora un fardello insopportabile per le aziende.

E anche dei molti progetti finanziati attualmente dal Pnrr andrebbe fatta un'accurata analisi del loro impatto sull'economia".

In generale, ha concluso il presidente di Confindustria Toscana, "è giunto veramente il tempo, e siamo in ritardo, di mettere in piedi una vera politica industriale europea e nazionale, che sappia dare supporto alle imprese impegnate fra le altre cose in complesse ed epocali transizioni: quella energetico ambientale e quella digitale". (ANSA).