Pensioni: Ugl, 'bene la ripresa del confronto'

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - "La ripresa del confronto è positiva.

La riforma Monti-Fornero è sbagliata perché non equa e perché ha finito per ingessare il mercato del lavoro, contribuendo alla crescita esponenziale della disoccupazione giovanile".

Lo ha dichiarato Il vicesegretario generale dell'Ugl, Luigi Ulgiati, in occasione dell'incontro dei sindacati con la ministra del Lavoro e delle politiche sociali, Marina Calderone, e il sottosegretario Claudio Durigon, sulla materia pensionistica al quale ha preso parte il dirigente confederale Ugl, Fiovo Bitti. Soprattutto, ha proseguito, "in questi anni non si è mai distinto nel bilancio dell'Inps fra previdenza e assistenza, cosa che, viceversa, andrebbe fatto rapidamente.

Occorre ridare flessibilità al sistema, lasciando alla persona la scelta di valutare se e quando uscire dal mondo del lavoro.

Gli interventi in legge di Bilancio hanno permesso di contenere l"impatto negativo della Monti-Fornero, attraverso la proroga dell'Ape sociale e di Opzione donna, che però dovrebbe tornare ai criteri del 2022, e con l'introduzione di Quota 103. Serve però stabilizzare gli strumenti introdotti. In particolare, il contratto di espansione dovrebbe diventare lo strumento per gli esodi incentivati, bilanciati da nuove assunzioni". Al contempo, "è da migliorare la disciplina dell'Ape sociale, con la revisione della platea dei lavori gravosi e usuranti. In prospettiva, è possibile ipotizzare almeno due strumenti principali: Quota 41, con riferimento alla sola anzianità contributiva, e Quota 100 'libera', con il doppio riferimento all'anzianità contributiva e all'età della persona, senza paletti legati l'età o all'anzianità contributiva. Nell'ambito della riforma previdenziale, è anche necessario costruire una pensione di garanzia per le donne e per i giovani, valorizzando tutti i periodi di studio, la cura familiare e la maternità, e il rafforzamento della previdenza complementare. Infine, rispetto alle pensioni già in essere, la sola perequazione non è in grado di assicurare il potere d'acquisto dei pensionati, ragione per cui è fondamentale rivedere, nell'ambito della riforma fiscale, il meccanismo delle detrazioni, oltre a equiparare la no tax area di dipendenti e pensionati", ha concluso Ulgiati. (ANSA).