Pensioni: Landini, 'dal governo finora solo promesse'

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - Sulle pensioni "ci eravamo visti a gennaio e il governo ci aveva detto che avrebbe riformato la legge Fornero. Finora non si è fatto nulla. Siamo nella situazione di un anno fa e stiamo tornando alla legge Fornero.

C'è bisogno di una riforma e delle risorse necessarie. Il governo ha fatto tante promesse e non ne ha rispettata nemmeno una e continua a fare cassa sulle pensioni". Cosi il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ad Agorà su Rai3, in vista dell'incontro stamattina dei sindacati con la ministra del Lavoro e delle politiche sociali, Marina Calderone, sulla materia pensionistica.

Landini rilancia anche gli altri temi aperti e rimarca che "se il governo non cambia rotta, da settembre dovremo pensare alle iniziative da mettere in campo", non escludendo nulla, neppure se necessario uno sciopero generale. Tornando sulla manifestazione di sabato scorso a Roma sulla sanità, il segretario generale della Cgil insiste dicendo "basta ai tagli.

Chiediamo al governo di invertire e di prendere le risorse dove sono, in un Paese che ha 110 miliardi di evasione fiscale e dove le rendite finanziarie sono tassate meno del lavoro dipendente".

(ANSA).