Pensioni: Bombardieri, nessun risultato concreto, su niente

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - "Risultati concreti oggi non ci sono, su nessun tema. Neppure su Opzione donna e per queste donne rimaste sotto il sole, che non sono state nemmeno nomitate: se questo è il modo con il quale la presidente del Consiglio e la ministra rispondono alle donne c'è da stare preoccupati".

Lo dice il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, al termine dell'incontro al ministero del Lavoro sulle pensioni, aggiungengo che "oggi pomeriggio manderanno un calendario di appuntamenti. Saremo presenti a tutti gli incontri in attesa di avere dati e risposte e di sapere le risorse che saranno impegnate. Finora ci sono solo affermazioni di principio. Chiacchiere e distintivo non ci servono", aggiunge il leader della Uil. (ANSA).