Pensioni: Bombardieri, nessun risultato concreto, su niente (2)

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - "Abbiamo preso atto delle affermazioni della ministra che ha letto le nostre proposte e che su molte cose sono d'accordo, ma non c'è una risposta concreta su nessun tema. Non hanno risposto se metteranno mano alla Fornero, non hanno detto se Quota 103 sarà riconfermata, non ci hanno detto se ci sarà la pensione per i giovani e cosa ancora più grave non hanno dato una risposta a queste donne", rimarca Bombardieri riferendosi al gruppo di donne in presidio davanti al ministero del Lavoro per Opzione donna. "Questo è il risultato di un incontro interlocutorio dal quale usciranno altri tavoli politici e tecnici ma non c'è una risposta una, precisa per poter dire ai lavoratori se ci sarà ancora Quota 103, se ci saranno i 41 anni di contributi con cui poter andare in pensione. Abbiamo ricordato tutte le cose dette in campagna elettorale, la risposta è che aspettano di farlo in tutta la legislatura ma noi dobbiamo misurarci con le cose inserite in manovra", conclude il leader della Uil. (ANSA).