Landini, 'sulle pensioni incontro totalmente inutile' (2)

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - "Così non si va da nessuna parte, di fatto significa non voler fare alcuna modifica alla legge Fornero", continua Landini. A proposito del calendario di incontri in arrivo, "di fatto io vedo un passo indietro e una volonta di non affrontare la situazione. Noi parteciperemo ad ogni incontro convocato dal governo ma se l'esito, per il governo, è qualche modifica all'Ape sociale e un allargamento dei contratti espasione, non è quello che serve".

Su Opzione donna "non abbiamo avuto alcuna risposta, non ne hanno neanche parlato. E Quota 103 a chi sta servendo? La cosa vera è luscita con 41 anni di contributi, ma non ci hanno risposto se non che è obiettivo di legislatura. Possibilità di uscita a 62 anni? Obiettivo di legislatura. Pensioni di garanzia? Obiettivo di legislatura. Noi abbiamo il problema di cosa succede a settembre", conclude il leader della Cgil.

(ANSA).