Landini, 'bisogna fare una riforma seria delle pensioni'

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - "Bisogna fare una riforma seria delle pensioni. Lavorare su Opzione donna, flessibilità in uscita, pensione di garanzia per i giovani, lavori gravosi. Bisogna che i tavoli con il governo funzionino". Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, arrivando al ministero del Lavoro per l'incontro sulle pensioni e salutando il gruppo di donne in presidio per Opzione donna.

"Se continui ad allargare la precarietà la pensione non si vedrà mai", aggiunge poi Landini rimarcando che 'in mancanza di risposte dovremo dare continuità alla mobilitazione". (ANSA).