La statua Vibia Sabina visitabile in sede Camera Commercio

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - Nella sede storica della Camera di Commercio di Roma, con ingresso a piazza di Pietra, è esposta la statua, originale in marmo, dell'Imperatrice Vibia Sabina, moglie dell'Imperatore Adriano, precedentemente custodita nella dimora di Villa Adriana a Tivoli. Lo si legge in una nota della Camera di Commercio di Roma, che comunica che l'opera è visibile, gratuitamente, "nella Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano, luogo ora restituito alla città impreziosito da uno straordinario lucernaio che ne esalta la struttura".

All'interno della Sala, inoltre, è possibile vivere due esperienze immersive: una videoproiezione di 6' che restituisce centralità al ruolo delle donne nella storia, e Hadrianeum, una ricostruzione multimediale della Roma Antica della durata di 22', uno spettacolare viaggio nel tempo realizzato dal divulgatore scientifico Paco Lanciano, che ripercorre le vicende susseguitesi nei luoghi del Tempio e della zona circostante, specchio dell'evoluzione complessiva della città di Roma.

L'esperienza proposta, tuttavia, non finisce qui: i visitatori potranno infatti perdersi tra le colonne del Tempio alla scoperta dei tesori storici e culturali custoditi nella sede dell'Istituzione. Per gli orari è possibile consultare il sito della Camera di Commercio di Roma. (ANSA).