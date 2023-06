Istat, nel 2021 ogni abitante ha prodotto 500 kg di rifiuti

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - Nel 2021 in Italia sono stati prodotti rifiuti urbani per un totale di 29,6 milioni di tonnellate, in aumento del 2,3% rispetto al 2020, con una produzione pro capite, pari a 500,9 Kg di rifiuti per abitante (+2,9%). E' quanto si legge nel rapporto Istat 'Noi Italia' in cui viene precisato che la produzione dei rifiuti urbani, quindi, ritorna quasi al livello raggiunto nel periodo precedente alla crisi pandemica.

La raccolta differenziata rappresenta il 64,0% dei rifiuti urbani prodotti; la quota è in aumento di 1,0 punti percentuali, rispetto al 2020. Nonostante sia in continua crescita, non si è ancora raggiunto il target del 65%, obiettivo che si sarebbe dovuto conseguire entro il 2012. (ANSA).