Istat, nel 2021 ogni abitante ha prodotto 500 kg di rifiuti (2)

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - Questi dati, secondo l'istituto di statistica, dimostrano che "si è ancora lontani dal disaccoppiamento della produzione dei rifiuti dal ciclo economico, a cui mirano le politiche europee volte alla prevenzione e alla riduzione dei rifiuti e del relativo impatto ambientale, nell'ottica dell'economia circolare e della transizione ecologica prevista dal Pnrr".

L'Istat ricorda quindi che in base alla direttiva Ue finalizzata a salvaguardare l'ambiente e la salute umana, occorre rendere sempre più residuale la frazione di rifiuti conferita in discarica. Inoltre, sempre in base alle direttive dell'Unione europea, recepite poi nell'ordinamento nazionale, è stato stabilito che entro il 2035 lo smaltimento in discarica dei rifiuti urbani non superi il 10%. Nel 2021, in Italia, i rifiuti urbani smaltiti in discarica costituiscono il 19,0% del totale dei rifiuti prodotti, in calo rispetto all'anno precedente (-5,6%). (ANSA).