Istat, 37% delle famiglie respira aria inquinata in città

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - "L'inquinamento dell'aria continua a rappresentare uno dei principali problemi ambientali soprattutto in ambito urbano". E' quanto afferma l'Istat nel rapporto 'Noi Italia' in cui precisa che nel 2022 il 37% delle famiglie percepisce come inquinata l'aria della zona dove risiede, quasi un quinto delle famiglie lamenta invece la presenza di odori sgradevoli. Rispetto al 2021, aumenta di 2,2 punti percentuali la quota di famiglie che lamentano l'inquinamento dell'aria, e di 1,6 punti percentuali la percezione di odori sgradevoli nella zona dove si risiede.

Nel 2022, in Italia, l'Istat stima un rialzo dello 0,9% delle emissioni di gas serra totali. I dati del 2021 indicano una crescita delle emissioni complessive di gas serra del 6,2% (dai 381.248 migliaia di tonnellate CO2 equivalente del 2020 a circa 404.849), da imputare alla riapertura delle attività economiche e alla ripresa della mobilità post Covid.

L'8,1% delle emissioni è da attribuire ai processi industriali (-8,6% rispetto al 2019 e -23,2% rispetto al 1990), l'8,6% al settore agricoltura (-11,4% rispetto al 1990) e il 4,9% al settore rifiuti (+7,7% rispetto al 1990), a causa dell'aumento delle emissioni da smaltimento in discarica (16,8%), che rappresentano il 76,6% delle emissioni dei rifiuti.

