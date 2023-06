Inps, nel 2022 in Liguria 30mila lavoratori domestici -6%

(ANSA) - GENOVA, 26 GIU - Nel 2022, i lavoratori domestici contribuenti all'Inps sono stati 894.299, con un calo del 7,9% rispetto al 2021 (-76.548 lavoratori), dopo gli aumenti registrati nel biennio 2020-2021 legati a una spontanea regolarizzazione dei rapporti di lavoro, per consentire ai collaboratori domestici di recarsi al lavoro durante il periodo di lockdown, e all'entrata in vigore del Decreto Rilancio che, da giugno 2020, ha regolamentato l'emersione agevolata di rapporti di lavoro irregolari che ha riguardato soprattutto lavoratori stranieri e in particolare extracomunitari. A livello territoriale, il Nord-Ovest è l'area geografica che, con il 30,8%, presenta il maggior numero di lavoratori, seguita dal Centro con il 27,2%, dal Nord-Est con il 20,3% e poi dal Sud (12,4%) e dalle Isole (9,3%).

Nel 2022, in Liguria i lavoratori domestici sono stati 30.704, in calo del 5,9% rispetto al 2021. Secondo i dati del Report 2023 dell'Osservatorio Inps sul lavoro domestico in Italia elaborati da Nuova Collaborazione, in Liguria lavorano prevalentemente le donne (27.005 contro 3.699 uomini), mentre la composizione dei lavoratori per nazionalità evidenzia la prevalenza di lavoratori stranieri: lo scorso anno sono stati 21.735 contro 8.969 di nazionalità italiana.

Questi sono solo alcuni dei dati emersi in occasione del convegno "Tutto regolare? Colf, badanti e babysitter in Italia" organizzato da INPS e Nuova Collaborazione, Associazione nazionale datori di lavoro domestico, durante il quale è stato presentato il Report 2023 curato dall'«Osservatorio INPS sul lavoro domestico». (ANSA).