Inarcassa, il 30 giugno scade la prima rata dei minimi 2023

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - Disponibili nell'area riservata agli ingegneri e architetti sul sito di Inarcassa (l'Ente previdenziale delle due categorie tecniche) gli avvisi di pagamento PagoPa per la prima rata dei contributi minimi 2023 dovuti: soggettivo, integrativo e contributo di maternità/paternità. "Chi ha ottenuto la rateazione bimestrale, verserà la sola quota competente ma, se non ha pagato quella di febbraio e di aprile, deve saldare entro il 30/06 anche le rate scadute per non incorrere nella sanzione", e "chi invece ha ottenuto la deroga al versamento del minimo soggettivo, non dimentichi la prima tranche del minimo integrativo + maternità/paternità", si indica online.

Su www.inarcassa.it tutte le istruzioni per i professionisti associati. (ANSA).