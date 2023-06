Fisco: ok incentivi per lavoro stabile degli under 30

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - Prevedere, nella revisione dell'Irpef, misure per favorire lo stabile inserimento nel mercato del lavoro degli under 30. Lo prevedono due uguali emendamenti alla delega fiscale presebtati da Azione-Iv e FdI approvati in commissione Finanze alla Camera. La modifica aggiunge tra i princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche anche "misure volte a favorire lo stabile inserimento nel mercato del lavoro dei giovani che non hanno compiuto il trentesimo anno di età". (ANSA).