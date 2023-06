Fisco: ok incentivi per evitare fuga studenti all'estero

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - Nella revisione dell'Irpef prevedere anche misure per evitare la fuga di studenti all'estero. Lo prevedono due uguali emendamenti alla delega fiscale presentati da +Europa e FdI e approvati dalla commissione Finanze della Camera. La modifica aggiunge tra i princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche anche l'adozione di misure volte a "favorire la permanenza in Italia degli studenti ivi formati, anche mediante la razionalizzazione degli incentivi per il rientro in Italia di persone ivi formate occupate all'estero".

