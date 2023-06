Fisco: ok incentivi per assicurazioni contro calamità

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - Nella revisione dell'Irpef prevedere misure per incentivare la stipula di assicurazioni contro il rischio di eventi calamitosi. Lo stabilisce un emendamento riformulato della Lega alla delega fiscale approvato dalla Commissione Finanze della Camera. La modifica aggiunge tra i princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche, anche "misure volte a favorire la propensione a stipulare assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di eventi calamitosi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica". (ANSA).