Fisco: commissione riprende mercoledì, verso ok in settimana

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - La commissione Finanze della Camera ha terminato per oggi il lavoro sulla delega fiscale e tonerà a riunirsi mercoledì nel primo pomeriggio per proseguire il voto sugli emendamenti. L'obiettivo resta quello di chiudere in settimana. Lo ha confermato il viceministro dell'economia Maurizio Leo al termine della seduta della commissione: a chi gli chiedeva se il voto potrebbe terminare già mercoledì, ha risposto, "Spero, comunque per la fine della settimana la chiudiamo".

La commissione è arrivata oggi ad esaminare le proposte emendative fino all'articolo 9 compreso. In base agli accordi presi, il lavoro a Montecitorio dovrebbe limitarsi all'esame dei primi 13 articoli, lasciando al Senato la modifica dei restanti sette. (ANSA).